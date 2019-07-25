ZTE, 5G destekli ilk modeli için tarih verdi

Hali hazırda satışta olan 5G destekli cihaz sayısı bir eldeki parmak sayısını geçmiyor. Fakat bu yılın sonlarına doğru bu sayının hayli artacağını söylemek mümkün.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün Huawei 5G destekli modeli Mate X için tarih vermişti. Çinli üreticinin bu hamlesine ilk yanı ZTE’den geldi. Çinin önde gelen bir diğer akıllı telefon üreticisi olan Axon 10 Pro 5G modeli için tarih verdi.

Çinli üreticiden yapılan açıklamada 5G destekli Axon 10 Pro modelinin 5 Ağustos itibariyle raflardaki yerini alacağı belirtildi.

Özünde Axon 10 Pro modeli ile birebir aynı olan telefon mobil veri modemi ve RAM kapasitesi ile fark yaratacak. 5G desteği için Snapdragon X50 modemine yer verilen telefonda RAM kapasitesi de arttırılacak.

Normal şartlarda 415 euro’luk fiyat etiketiyle satılan Axon 10 Pro’nun 5G’li versiyonu ise 650 euro’luk etiketle raflardaki yerini alacak. Yani 4G’li versiyon ile 5G’li versiyon arasında yüzde 50 oranında bir fiyat farkı bulunacak diyebiliriz.

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