ZTK Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kim oldu, hangi takımlarla eşleştiler? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur eşleşmelerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar seri başı olurken 5. eleme turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Kura çekimine ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında " ZTK 5. tur Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakibi kim oldu?", "ZTK kura çekiminde Galatasaray kiminle eşleşti?" gibi soruları araştırıyor. İşte ayrıntılar...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada ""Kupada turu geçen tüm takımları tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi açıklamasına şöyle devam etti:

"29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız."

ZTK KURA ÇEKİMİNDE GALATASARAY KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Galatasaray, Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'nin rakibi Adanaspor oldu.

ZTK 5. TUR KURA ÇEKİMİNDE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK, HANGİ TARİHTE?

Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları, 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak. Seri başı olan takımlar, tek maç usulüne göre oynanacak maçlara ev sahipliği yapacak.

ZİRAAT TÜRLKİYE KUPASI'NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

İşte 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanacak eşleşmeler:

EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor

Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor

Gaziantepspor- Bodrum FK

Beşiktaş - Eyüpspor

Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor

Fenerbahçe - Adanaspor AŞ

Trabzonspor - Manisa FK

Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor

Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ

Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Bitexen Antalyaspor - Pendikspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ

Rams Başakşehir - Boluspor

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ





