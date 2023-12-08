ZTK Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kim oldu, hangi takımlarla eşleştiler? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur eşleşmelerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar seri başı olurken 5. eleme turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Kura çekimine ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında " ZTK 5. tur Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakibi kim oldu?", "ZTK kura çekiminde Galatasaray kiminle eşleşti?" gibi soruları araştırıyor. İşte ayrıntılar...
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada ""Kupada turu geçen tüm takımları tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız." ifadelerini kullandı.
Büyükekşi açıklamasına şöyle devam etti:
"29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız."
Galatasaray, Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin rakibi Adanaspor oldu.
Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor oldu.
Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları, 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak. Seri başı olan takımlar, tek maç usulüne göre oynanacak maçlara ev sahipliği yapacak.
İşte 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanacak eşleşmeler:
EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor
Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor
Gaziantepspor- Bodrum FK
Beşiktaş - Eyüpspor
Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor
Fenerbahçe - Adanaspor AŞ
Trabzonspor - Manisa FK
Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor
Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ
Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Bitexen Antalyaspor - Pendikspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ
Rams Başakşehir - Boluspor
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ