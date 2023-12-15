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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ 15 ARALIK 2023! Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, hangi yarışmacı kazandı?

15.12.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu haftanın yarışmacıları Orhan Çingay, Bengisu Delioğlu, Koray Kalender, Alev Culha Özcan ve Ayşe Gökay Çalışkan 75 bin TL'nin sahibi olmak için hünerlerini sergiledi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 15 Aralık 2023 Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasını hangi yarışmacı kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki yarışmacıları Orhan Çingay, Bengisu Delioğlu, Koray Kalender, Alev Culha Özcan ve Ayşe Gökay Çalışkan oldu. Bu yarışmacılar arasından kimin kazandığını öğrenmek isteyen vatandaşlar ise arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı ile ilgili detaylar...

zuhal topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in birincisi seçiliyor.

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı saat 16.00'da TV8'de yayınlanacak olan bölüm ile belli olacak.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (11 - 15 ARALIK 2023)

Orhan Çingay
Bengisu Delioğlu
Koray Kalender
Alev Culha Özcan
Ayşe Gökay Çalışkan

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki yarışma programıdır. 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı ve Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 yıl ara verip 4. sezonunda Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlandı.

Bir süre sonra TV8'e geçen programın sunuculuğunu ise Zuhal Topal yapmaktadır.

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