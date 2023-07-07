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Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı kim oldu, ödülü kim kazandı? Yemekteyiz 7 Temmuz 2023 puan durumu

07.07.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı merak ediliyor. Bugün yapılacak olan son yemeğin ardından verilecek olan son puanlarla haftanın birincisi belli olacak. Yarışma boyunca en yüksek puanı alan kişi 50 bin TL'lik büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı kim oldu, ödülü kim kazandı? Yemekteyiz 7 Temmuz 2023 puan durumu nasıl? İşte tüm merak edilenler...

Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın son gününde verilecek olan puanlarla birinci olan isim açıklanacak. Tüm yarışma takipçileri de Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN KAZANANI KİM?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın finalinde 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FORMATI NE?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 50.000 TL'yi kazanıyor.

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