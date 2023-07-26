Zuhal Topal Yavuz Seçkin’le poz verdi! Görenler Mehmet Ali Birand'a benzetti

TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal bir ödül töreni için Kıbrıs’a gitti. Hafta içi her gün yarışmanın yeni bölümleri ile ekranda olan Topal, Yılın En Başarılı Gündüz Kuşağı Programı ödülünün sahibi oldu.

Ödül alırken bir pozunu paylaşan Topal “KKTC Cumhurbaşkanımız sayın Ersin Tatar’ın elinden aldığım ‘Yılın En Başarılı Gündüz Kuşağı Programı’ ödülüne beni layık görenlere, sevgili Hayriye Vurdu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Bu güzel ve özel geceyi başarı ile sunan sevgili Yavuz Seçkin ve Gizem Özdilli ‘yi de tebrik ediyorum” dedi.

BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta Yavuz Seçkin'in Mehmet Ali Birand ile olan benzerliği dikkat çekti. Topal'ın takipçileri "Yavuz Seçkin'i Mehmet Ali Birand'a benzettim", "Bir irkildim önce, çok benziyor" yorumlarında bulundu.

Komedyen Yavuz Seçkin bir dönem yaptığı Mehmet Ali Birand taklitleriyle beğeni toplamıştı.

