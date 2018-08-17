Zürih'ten açıklama: Fenerbahçe Michael Frey için verilen süreyi aştı, anlaşma yok

Bir süredir Fenerbahçe’nin ilgilendiği Michael Frey, FC Zürih’te kalmaya karar verdi.
FC Zürih’in forvet oyuncusu Michael Frey, Fenerbahçe’nin ilgisine karşın kulübünde kalıyor.
Zürih’in internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Frey’in transferi için Fenerbahçe ile yaptığımız görüşmeleri sonlandırdık. Belirlediğimiz sürede Fenerbahçe’den cevap alamadığımız için bu kararı aldık. Frey takımda kalacak.”
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