1+1 yıllık anlaşma! Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz, Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Serdar Aziz'in yeni adresi büyük oranda belli oldu.
Çaykur Rizespor, kadroya katmak istediği tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe yönetimi ile görüşerek 33 yaşındaki stoper Serdar Aziz ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi.
Serdar Aziz'in bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'nin, oyuncunun Rizespor'a transferine kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.
Maaş konusunda son detayların konuşulduğu ve 1+1 yıllık anlaşma üzerinde mutabakata varıldığı, son pürüzlerin ardından oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirilip imza attırılacağı gelen bilgiler arasında.