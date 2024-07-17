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  4. 1+1 yıllık anlaşma! Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz, Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu

1+1 yıllık anlaşma! Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz, Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.07.2024 13:29
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Fenerbahçe'de kendisine takım bulması söylenen Serdar Aziz'in yeni takımı büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

1+1 yıllık anlaşma! Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz, Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Serdar Aziz'in yeni adresi büyük oranda belli oldu.

Çaykur Rizespor, kadroya katmak istediği tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe yönetimi ile görüşerek 33 yaşındaki stoper Serdar Aziz ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

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Serdar Aziz'in bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'nin, oyuncunun Rizespor'a transferine kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

Maaş konusunda son detayların konuşulduğu ve 1+1 yıllık anlaşma üzerinde mutabakata varıldığı, son pürüzlerin ardından oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirilip imza attırılacağı gelen bilgiler arasında.

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transfer Çaykur Rizespor son dakika fenerbahçe
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