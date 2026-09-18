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1,5 metre uzunluğunda 69 kiloluk dev balık satışta: "En lezzetli balık"

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Batman’da balık tezgahında görenleri şaşkına çeviren bir görüntü yaşandı. Cizre’de Botan Çayı’nda yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki ve 69 kilogram ağırlığındaki dev turna balığı, Batman Balıkçılar Çarşısı’nda satışa sunuldu. Dev balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, birçok kişi o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Cizre'deki Botan Çayı'nda yakalanan 1,5 metre uzunluğunda ve 69 kiloluk dev turna balığı, Batman Balıkçılar Çarşısı'nda satışa sunuldu.

1,5 metre uzunluğunda 69 kiloluk dev balık satışta: "En lezzetli balık" 1

GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Yaklaşık 32 yıldır esnaflık yapan Abdullah Basut'un tezgahında sergilenen dev balık, çarşıya gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

"EN LEZZETLİ BALIKLARDAN BİRİDİR"

Balığın bölgenin en lezzetli türlerinden biri olduğunu belirten Basut, "Tezgahımızdaki balık 69 kilogram ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda. Cizre Botan Çayı'nda yakalandı. Halk arasında turna balığı olarak biliniyor. Bölgemizin en lezzetli balıklarından biridir. Eti sade ve oldukça lezzetlidir. Kilogramını 400 liradan müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

1,5 metre uzunluğunda 69 kiloluk dev balık satışta: "En lezzetli balık" 2

Batman Balıkçılar Çarşısı'nda tezgaha çıkarılan dev balığı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla balığın fotoğrafını çekti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Batman
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