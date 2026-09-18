Premium aboneleri de etkileniyor: YouTube’da şaşırtan sorun!

YouTube’un mobil uygulamasını kullanan bazı kişiler, videolarda seçebilecekleri en yüksek çözünürlüğün 480p ile sınırlı kaldığını bildiriyor.

YOUTUBE’DA BAZI KULLANICILAR 480P ÇÖZÜNÜRLÜĞE TAKILI KALDI

YouTube normal koşullarda videoları farklı çözünürlüklerde izleme seçeneği sunuyor ve bazı içeriklerde çözünürlük 4K’ya kadar çıkabiliyor. Çoğu durumda 240p ile 1080p arasında farklı seçenekler bulunurken, iddiaya göre sorundan etkilenen kullanıcılarda bu seçenekler 480p’de sona eriyor.

Reddit’teki paylaşımlar, soruna ilişkin bildirimlerin yaklaşık bir ay öncesine kadar uzandığını gösteriyor.

PREMIUM ABONELER DE ETKİLENİYOR

Reddit’te paylaşılan kullanıcı raporlarına göre sorun Premium aboneleri de etkiliyor. Premium abonelerin de etkilenmesi, sorunun yüksek çözünürlüklerin ücretli aboneliğe taşınması gibi olası bir nedenle ilgili olmadığını düşündürüyor.

SORUNUN NEDENİ NE?

Sorunun neden kaynaklandığı henüz belli değil, ancak mevcut bildirimlere göre problem yalnızca telefon uygulamasıyla sınırlı görünüyor. Bir kullanıcı, uygulamanın önbelleğini temizledikten sonra yüksek çözünürlük seçeneklerinin geri geldiğini belirtiyor. Bir başka kullanıcı ise uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemenin sorunu yalnızca geçici olarak çözdüğünü, bir süre sonra problemin tekrar ortaya çıktığını söylüyor. Bazı kullanıcılar da bu yöntemlerin kendilerinde sonuç vermediğini aktarıyor.

Bu noktada Google'ın konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamasının bulunmadığını ekleyelim.

Kaynak: Android Authority