1 Aralık Pazar akşamı hangi diziler yayınlanıyor? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 Yayın Akışı

Pazar akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri için en çok merak edilen sorulardan biri. 1 Aralık Pazar akşamı, gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Eğer siz de "Bu akşam hangi diziler var?" ya da "Pazar akşamı hangi diziler yayınlanıyor?" diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

İşte 1 Aralık Pazar günü ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının yayın akışı detayları!

PAZAR AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 22:45'de İnci Taneleri tekrar bölümü ile ekranlarda olacak.

Now'da ise bu akşam 22.15'te çok merak edilen Kızıl Goncalar dizisi var.

Show TV'de 20.00'de Deha yeni bölümü var.

1 ARALIK 2024 PAZAR YAYIN AKIŞI BİLGİSİ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00

Siyah Kalp

10:00

Pazar Sürprizi

13:00

Sandık Kokusu-Tekrar

15:30

Deha-Tekrar

18:25

Hafta Sonu Ana Haber

20:00

Deha- Yeni Bölüm

00:15

Kalpazan- Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30

atv’de Hafta Sonu

10: 00

Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11: 20

Dizi TV

12: 10

Kirpi Sonic 2 / Yabancı Sinema

14: 20

Kuruluş Osman

15: 30

Sağ Salim 2: Sil Baştan / Yerli Sinema

17: 00

Aman Reis Duymasın / Yerli Sinema

19: 00

atv Ana Haber

20: 00

Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20

Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Afili AşkTekrar

08:30

KonuştukçaYeni Bölüm

09:45

Magazin D PazarYeni Bölüm

12:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi Yeni Bölüm

13:45

Arda ile Omuz Omuza Yeni Bölüm

14:45

Yalan Tekrar

16:30

Uzak Şehir-Tekrar

18:30

Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00

Annem Ankara-Tekrar

Annem Ankara

22:45

İnci Taneleri-Tekrar

01:30

Güllerin Savaşı-Tekrar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30

Çalar Saat Hafta Sonu

11.15

Ekonomi Arası -Yeni Bölüm

11.20

Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00

Kızıl Goncalar

16.00

Hudutsuz Sevda

19.00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00

İllegal Hayatlar

22.15

Kızıl Goncalar

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15

Sağlık - Yeni Bölüm

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00

Ada Masalı

11:00

Tülin Şahin ile Moda

12:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:20

Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:15

Sahipsizler

17:00

Sahipsizler

19:00

Star Haber

20:00

Çok Güzel Hareketler 2

23:30

Sahipsizler

02:30

Baba Ocağı

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00

Türkiye'nin Doktorları

09:00

Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00

Asi Kabadayı

12:15

Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:15

MasterChef Türkiye

20:00

MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.10

Alparslan: Büyük Selçuklu

10.30

Kod Adı Kırlangıç

11.45

Enine Boyuna

13.00

Mehmed: Fetihler Sultanı

16.05

Lingo Türkiye

17.30

Kod Adı Kırlangıç

19.00

Ana Haber

20.00

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