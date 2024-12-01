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1 Aralık Pazar akşamı hangi diziler yayınlanıyor? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 Yayın Akışı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.12.2024 08:00
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Pazar akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, tüm dizi tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 1 Aralık Pazar akşamı, reyting rekorları kıran diziler ve gişe başarıları elde eden filmler izleyicisiyle buluşacak. Biz de sizler için, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının 1 Aralık Pazar günü yayın akışlarını derledik. İşte tüm televizyon kanallarının güncel yayın akışı bilgileri...

1 Aralık Pazar akşamı hangi diziler yayınlanıyor? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 Yayın Akışı

Pazar akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri için en çok merak edilen sorulardan biri. 1 Aralık Pazar akşamı, gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Eğer siz de "Bu akşam hangi diziler var?" ya da "Pazar akşamı hangi diziler yayınlanıyor?" diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

İşte 1 Aralık Pazar günü ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının yayın akışı detayları!

PAZAR AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 22:45'de İnci Taneleri tekrar bölümü ile ekranlarda olacak.

Now'da ise bu akşam 22.15'te çok merak edilen Kızıl Goncalar dizisi var.

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Show TV'de 20.00'de Deha yeni bölümü var.

Ekran görüntüsü 2024-12-01 081220

1 ARALIK 2024 PAZAR YAYIN AKIŞI BİLGİSİ

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00
Siyah Kalp
10:00
Pazar Sürprizi
13:00
Sandık Kokusu-Tekrar
15:30
Deha-Tekrar
18:25
Hafta Sonu Ana Haber
20:00
Deha- Yeni Bölüm
00:15
Kalpazan- Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI
07: 30
atv’de Hafta Sonu
10: 00
Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11: 20
Dizi TV
12: 10
Kirpi Sonic 2 / Yabancı Sinema
14: 20
Kuruluş Osman
15: 30
Sağ Salim 2: Sil Baştan / Yerli Sinema
17: 00
Aman Reis Duymasın / Yerli Sinema
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20
Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili AşkTekrar
08:30
KonuştukçaYeni Bölüm
09:45
Magazin D PazarYeni Bölüm
12:45
Evrim Akın İle Ev Gezmesi Yeni Bölüm
13:45
Arda ile Omuz Omuza Yeni Bölüm
14:45
Yalan Tekrar
16:30
Uzak Şehir-Tekrar
18:30
Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00
Annem Ankara-Tekrar
Annem Ankara
22:45
İnci Taneleri-Tekrar
01:30
Güllerin Savaşı-Tekrar

NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30
Çalar Saat Hafta Sonu
11.15
Ekonomi Arası -Yeni Bölüm
11.20
Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00
Kızıl Goncalar
16.00
Hudutsuz Sevda
19.00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00
İllegal Hayatlar
22.15
Kızıl Goncalar

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15
Sağlık - Yeni Bölüm
Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00
Ada Masalı
11:00
Tülin Şahin ile Moda
12:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20
Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15
Sahipsizler
17:00
Sahipsizler
19:00
Star Haber
20:00
Çok Güzel Hareketler 2
23:30
Sahipsizler
02:30
Baba Ocağı

TV8 YAYIN AKIŞI
08:00
Türkiye'nin Doktorları
09:00
Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00
Asi Kabadayı
12:15
Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:15
MasterChef Türkiye
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.10
Alparslan: Büyük Selçuklu
10.30
Kod Adı Kırlangıç
11.45
Enine Boyuna
13.00
Mehmed: Fetihler Sultanı
16.05
Lingo Türkiye
17.30
Kod Adı Kırlangıç
19.00
Ana Haber
20.00
Teşkilat

Anahtar Kelimeler:
dizi Kızıl Goncalar
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