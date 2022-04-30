1 Erkek 1 Kadın'ın Ozan'ı Emre Karayel Demet Evgar hakkında konuştu! "Birbirimizi çok iyi hissederiz"

Ünlü oyuncu Emre Karayel, 1 Erkek 1 Kadın dizisindeki Ozan rolüyle akıllara kazındı. 1 Ocak 2021'de başlayıp 16 Ekim 2021'de sona eren Son Yaz dizisinde Fatih Doğanay rolüyle de popülerlik kazanmıştı. Karayel'den, eski rol arkadaşı Demet Evgar hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

EMRE KARAYEL, DEMET EVGAR HAKKINDA KONUŞTU

49 yaşındaki ünlü oyuncu Emre Karayel, başarılı yapım 1 Erkek 1 Kadın hakkında konuştu. 1 Erkek 1 Kadın'ın oldukça başarı kaydettiğini söyleyen Emre Karayel, dizinin benzerinin, içerik konusunda, günümüzde yapılmasının zor olduğunu belirtti.

Rol arkadaşı Demet Evgar hakkında yorum yapan Karayel, "Biz herhalde eşleşen en iyi ikiliydik. Birbirimizi çok iyi hissederiz, hala da hissediyoruz." dedi. İnsanların kendisini 1 Erkek 1 Kadın'daki Ozan rolüyle hatırladığını söyleyen Karayel, "Çok iyi bir uyumumuz vardı. Zaten işin başarılı olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi oyuncu uyumudur. Çok hissediyorduk birbirimizi." dedi.

1 ERKEK 1 KADIN HAKKINDA

Durum komedisi türündeki 1 Erkek 1 Kadın dizisi 8 sezon boyunca ekranlarda kaldı ve 416. bölümde final yaptı. Uzun soluklu dizilerden biri olan bu dizide Emre Karayel 'Ozan Karaman', Demet Evgar ise 'Zeynep Yıldırım' rolüne hayat verdi.

1 ERKEK 1 KADIN KONUSU

Zeynep ile Ozan 9 senedir beraber yaşar. Zeynep evlilik hayalleri olan ve romantizm düşkünü bir kadın, Ozan ise cinsellik düşleyen ve romantizmden nefret eden bir erkektir. Dizide, Zeynep ve Ozan'ın başından geçen komik olaylar işlenir.





