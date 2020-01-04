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  4. "1. Giresun Kitap Fuarı"nda 48 yazar ile 75 yayınevi okuyucularla buluşacak

"1. Giresun Kitap Fuarı"nda 48 yazar ile 75 yayınevi okuyucularla buluşacak

GİRESUN HABERLERİ  | 04.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

"1. Giresun Kitap Fuarı"nda 48 yazar ile 75 yayınevi okuyucularla buluşacak

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince düzenlenen, "1. Giresun Kitap Fuarı" ziyarete açıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Gümrük Müdürlüğü binasında organize edilen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle Giresun'un Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Şehrin markasını güçlendirmenin öncelikli görevlerinden olduğuna dikkati çeken Şenlikoğlu, bu bilinçle hazırladıkları yeni proje ve hizmetlerle kenti daha iyi yarınlara taşımaya gayret ettiklerini vurguladı.

Şenlikoğlu, kitap fuarının, şehir için atılan önemli adımlardan biri olduğunun altını çizerek "Şehrimiz insanlarının kitapla yakınlaşmasını, kitapla dost olmasını sağlamak adına böyle güzel bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki benim şehrim okumayı sever, kitapla gönül bağı oluşturur. Gelecek nesillerimizin kitapla bağlarını iyi kurmalarını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yazarlar Nurullah Genç, Mete Yarar ve Necmettin Alkan, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

Programa, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Vali Yardımcısı Fikret Mehmet Çavuş, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can da katıldı.

Fuar kapsamında 48 yazar ile 75 yayınevi okuyucularla buluşacak. Kitap fuarı 12 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu Giresun Giresun Kitap Fuarı

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