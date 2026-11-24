Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden yükseldi. Yerel haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Ukrayna ordusu, gece saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova ile çevresindeki bölgelere yönelik kapsamlı bir İHA operasyonu gerçekleştirdi.

Bölge üzerinde çok sayıda insansız hava aracının tespit edilmesiyle birlikte Rusya'nın hava savunma sistemleri harekete geçti. Saldırıda kaç İHA'nın kullanıldığı, hangi noktaların hedef alındığı ve olası hasarın boyutu ise henüz netleşmedi.

MOSKOVA ÇEVRESİNDE HAVA SAVUNMA ALARMI

Yerel kaynakların bildirdiğine göre Ukrayna'ya ait çok sayıda İHA'nın Moskova yönünde ilerlediği tespit edildi. Bunun üzerine Rus hava savunma unsurları devreye alınarak başkent ve çevresinde önlemler artırıldı.

Saldırıya ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış ayrıntıların henüz paylaşılmadığı bildirildi.

UKRAYNA RUSYA'DAKİ HEDEFLERİ ARTIRDI

Ukrayna, son dönemde Rusya sınırları içerisindeki stratejik noktalara yönelik insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdı. Özellikle petrol rafinerileri, enerji tesisleri ve askeri açıdan önem taşıyan altyapılar hedef haline geldi.

Karşılıklı saldırıların artması, savaşın cephe hattının ötesine taşındığını bir kez daha ortaya koydu.

RUSYA'YA 1.336 İHA İLE SALDIRI İDDİASI

Reuters'ın 16 Kasım tarihli haberine göre Ukrayna, 2022'de başlayan savaştan bu yana Rusya'ya yönelik en kapsamlı İHA saldırılarından birini gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılar sırasında 16 farklı bölgede toplam 1.336 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Saldırılarda Kırım Köprüsü'nün yanı sıra bazı sanayi tesislerinin de zarar gördüğü bildirildi.

MOSKOVA'YA 800 İHA YÖNLENDİRİLDİ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada başkent bölgesinin büyük çaplı bir İHA saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.

Sobyanin, yaklaşık 800 Ukrayna İHA'sının Moskova bölgesine yöneldiğini, bunlardan 321'inin başkente ulaşmadan engellendiğini açıkladı.

UKRAYNA SALDIRILARI RUS PETROLÜNÜ ETKİLEDİ

Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik operasyonlarının ülkenin enerji sektöründe baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Reuters'a konuşan iki sektör kaynağı, saldırılar nedeniyle Rusya'nın petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 30 azaldığını aktardı. Ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt tedarikinde yeniden sorunlar yaşanmaya başladığı ifade edildi.

BARIŞ MASASINA RAĞMEN SAVAŞ SÜRÜYOR

ABD'nin arabuluculuğunda Abu Dabi'de gerçekleştirilen barış temaslarına rağmen Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hız kesmedi.

Müzakereler devam ederken Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürürken Kiev yönetimi de Rusya'nın ekonomik ve stratejik açıdan önemli tesislerini hedef alıyor. Karşılıklı operasyonlar, iki ülke arasında kalıcı bir ateşkes sağlanmasının önündeki engellerin devam ettiğini gösteriyor.