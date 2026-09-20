1. Lig'de maç sonrası korkutan olay! Genç futbolcu yoğun bakıma alındı

Lig'in 8. haftasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup eden İstanbulspor'da karşılaşmanın ardından korkutan bir gelişme yaşandı. Mücadelede 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Elvin Mendy, İstanbul'a dönüş sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

DÖNÜŞ YOLUNDA FENALAŞTI

İstanbulspor'un Manisa FK karşısında uzatma dakikalarında Mustafa Sol'un attığı golle 1-0 kazanmasının ardından kafile İstanbul'a doğru yola çıktı. Karşılaşmada 90 dakika görev yapan genç ön libero Elvin Mendy, takım otobüsüyle dönüş sırasında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi yakınlarında rahatsızlandı.

ÖNCE KIRKAĞAÇ'A, ARDINDAN MANİSA'YA SEVK EDİLDİ

Mendy, yaşadığı rahatsızlık sonrası ilk olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından 19 yaşındaki futbolcu, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Kalp krizi şüphesi bulunan Mendy'nin Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Genç futbolcunun yaşadığı rahatsızlık, İstanbulspor kafilesinde büyük üzüntüye neden oldu. Takım arkadaşları ve teknik heyetin Mendy'nin sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi.