SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

1. Lig'de maç sonrası korkutan olay! Genç futbolcu yoğun bakıma alındı

İstanbulspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından dönüş yolunda fenalaştı. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan genç futbolcunun yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

1. Lig'de maç sonrası korkutan olay! Genç futbolcu yoğun bakıma alındı
Burak Kavuncu
  1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup eden İstanbulspor'da karşılaşmanın ardından korkutan bir gelişme yaşandı. Mücadelede 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Elvin Mendy, İstanbul'a dönüş sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

DÖNÜŞ YOLUNDA FENALAŞTI

1. Lig de maç sonrası korkutan olay! Genç futbolcu yoğun bakıma alındı 1

İstanbulspor'un Manisa FK karşısında uzatma dakikalarında Mustafa Sol'un attığı golle 1-0 kazanmasının ardından kafile İstanbul'a doğru yola çıktı. Karşılaşmada 90 dakika görev yapan genç ön libero Elvin Mendy, takım otobüsüyle dönüş sırasında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi yakınlarında rahatsızlandı.

ÖNCE KIRKAĞAÇ'A, ARDINDAN MANİSA'YA SEVK EDİLDİ

1. Lig de maç sonrası korkutan olay! Genç futbolcu yoğun bakıma alındı 2

Mendy, yaşadığı rahatsızlık sonrası ilk olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından 19 yaşındaki futbolcu, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Kalp krizi şüphesi bulunan Mendy'nin Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Genç futbolcunun yaşadığı rahatsızlık, İstanbulspor kafilesinde büyük üzüntüye neden oldu. Takım arkadaşları ve teknik heyetin Mendy'nin sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Zirvede nefes kesen rekabet!Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Zirvede nefes kesen rekabet!
Beşiktaş isyanda! beIN Trio’da ortak görüş: 'penaltı ve kırmızı'Beşiktaş isyanda! beIN Trio’da ortak görüş: 'penaltı ve kırmızı'
Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor Manisa FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Yolcu otobüsünün korkutan kazası: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsünün korkutan kazası: Çok sayıda yaralı var

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?"

Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?"

Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yöneticilerinin banka hesapları mercek altında

Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yöneticilerinin banka hesapları mercek altında

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.