SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Zirvede nefes kesen rekabet!

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftaları geride kalırken, futbolseverleri ekran başına kilitleyen muazzam bir gol krallığı yarışı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin farklı galibiyetinde yıldızlaşan isimlerin de katılımıyla zirve yarışı alev aldı.

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Zirvede nefes kesen rekabet!
Burak Kavuncu

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda 6. hafta geride kalırken gol krallığı listesindeki dengeler değişti.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu, heyecan dolu karşılaşmalar ve peş peşe gelen gollerle devam ediyor. Ligde geride kalan 6 haftalık süreçte futbolseverler seyir zevki yüksek maçlara tanıklık ederken, gol krallığı yarışında da rekabet üst seviyeye tırmandı. Takımlarının başarısı için sahada ter döken dünyaca ünlü santrforlar ve ligin formda hücum oyuncuları, fileleri havalandırmak için adeta birbiriyle yarışıyor.

MURIQI 4 GOLLE DAMGA VURDU

Süper Lig de gol krallığı yarışı kızıştı: Zirvede nefes kesen rekabet! 1

Haftanın en dikkat çekici mücadelesinde Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında elde ettiği 8-0'lık tarihi galibiyet, gol krallığı listesindeki dengeleri de baştan aşağı değiştirdi. Sarı-lacivertli ekibin başarılı forveti Vedat Muriqi, sergilediği muazzam performans ve attığı 4 golle maça damgasını vurdu. Bu patlamayla birlikte toplam gol sayısını 6'ya çıkaran tecrübeli golcü, zirve takibinde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

SALAH LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Süper Lig de gol krallığı yarışı kızıştı: Zirvede nefes kesen rekabet! 2

Zirve yarışında Mohamed Salah’ın (7) ardından gelen golcüler arasındaki rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. İstanbul Başakşehir FK’dan Eldor Shomurodov, Amed Sportif Faaliyetler’den Gift Emmanuel Orban ve Galatasaray’dan Victor James Osimhen 6’şar golle zirveyi yakından takip ederken, Kasımpaşa’dan Adrian Dawid Benedyczak, Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic, Arca Çorum FK’dan Jesus Andres Ramirez Diaz ve Göztepe’den Juan Santos da Silva 4’er golle yarışın içinde yer alıyor. Sezonun henüz başında ortaya çıkan bu tablo, gol krallığı mücadelesinin ilerleyen haftalarda çok daha çekişmeli geçeceğine işaret ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar büyük bir heyecana sahne olan krallık yarışında, önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu. Sahadaki dengeleri değiştiren kritik goller, takım stratejileri ve oyuncuların form durumları krallık yarışının seyrini doğrudan etkilemeye devam edecek.

Sezonun henüz başında olunmasına rağmen forvetlerin sergilediği skorer performanslar, 2026-2027 sezonunun unutulmaz bir gol yarışına sahne olacağını gösteriyor. Zirve mücadelesindeki son durum ve oyuncuların güncel istatistikleri futbol kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam edecek.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1. Lig'de maç sonrası korkutan olay! Genç futbolcu yoğun bakıma alındı1. Lig'de maç sonrası korkutan olay! Genç futbolcu yoğun bakıma alındı
Beşiktaş isyanda! beIN Trio’da ortak görüş: 'penaltı ve kırmızı'Beşiktaş isyanda! beIN Trio’da ortak görüş: 'penaltı ve kırmızı'
Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Yolcu otobüsünün korkutan kazası: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsünün korkutan kazası: Çok sayıda yaralı var

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?"

Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?"

Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yöneticilerinin banka hesapları mercek altında

Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yöneticilerinin banka hesapları mercek altında

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.