Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Zirvede nefes kesen rekabet!

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda 6. hafta geride kalırken gol krallığı listesindeki dengeler değişti.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu, heyecan dolu karşılaşmalar ve peş peşe gelen gollerle devam ediyor. Ligde geride kalan 6 haftalık süreçte futbolseverler seyir zevki yüksek maçlara tanıklık ederken, gol krallığı yarışında da rekabet üst seviyeye tırmandı. Takımlarının başarısı için sahada ter döken dünyaca ünlü santrforlar ve ligin formda hücum oyuncuları, fileleri havalandırmak için adeta birbiriyle yarışıyor.

MURIQI 4 GOLLE DAMGA VURDU

Haftanın en dikkat çekici mücadelesinde Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında elde ettiği 8-0'lık tarihi galibiyet, gol krallığı listesindeki dengeleri de baştan aşağı değiştirdi. Sarı-lacivertli ekibin başarılı forveti Vedat Muriqi, sergilediği muazzam performans ve attığı 4 golle maça damgasını vurdu. Bu patlamayla birlikte toplam gol sayısını 6'ya çıkaran tecrübeli golcü, zirve takibinde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

SALAH LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Zirve yarışında Mohamed Salah’ın (7) ardından gelen golcüler arasındaki rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. İstanbul Başakşehir FK’dan Eldor Shomurodov, Amed Sportif Faaliyetler’den Gift Emmanuel Orban ve Galatasaray’dan Victor James Osimhen 6’şar golle zirveyi yakından takip ederken, Kasımpaşa’dan Adrian Dawid Benedyczak, Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic, Arca Çorum FK’dan Jesus Andres Ramirez Diaz ve Göztepe’den Juan Santos da Silva 4’er golle yarışın içinde yer alıyor. Sezonun henüz başında ortaya çıkan bu tablo, gol krallığı mücadelesinin ilerleyen haftalarda çok daha çekişmeli geçeceğine işaret ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar büyük bir heyecana sahne olan krallık yarışında, önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu. Sahadaki dengeleri değiştiren kritik goller, takım stratejileri ve oyuncuların form durumları krallık yarışının seyrini doğrudan etkilemeye devam edecek.

Sezonun henüz başında olunmasına rağmen forvetlerin sergilediği skorer performanslar, 2026-2027 sezonunun unutulmaz bir gol yarışına sahne olacağını gösteriyor. Zirve mücadelesindeki son durum ve oyuncuların güncel istatistikleri futbol kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam edecek.