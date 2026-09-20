Beşiktaş isyanda! beIN Trio’da ortak görüş: 'penaltı ve kırmızı'

Beşiktaş’ın Amedspor deplasmanında 35. dakikada Vlahovic’in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklentisi oluştu. Hakem Ali Şansalan’ın Amedspor lehine faul kararı verdiği pozisyonu değerlendiren Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Seçim Demirel, penaltı ve kırmızı kart görüşünde birleşti.

VLAHOVİC YERDE KALDI, BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 35. dakikasında Beşiktaşlı Vlahovic, Amedspor ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcular bu pozisyonun ardından penaltı beklerken, hakem Ali Şansalan oyunu Amedspor lehine faul kararıyla devam ettirdi.

BEIN TRİO’DA ORTAK GÖRÜŞ: PENALTI VE KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 35. dakikasında Vlahovic, Amedspor ceza sahası içerisinde Bates’in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı beklerken, hakem Ali Şansalan pozisyonda Amedspor lehine faul kararı verdi.

Pozisyonu beIN Trio’da değerlendiren eski hakemler ise Şansalan’ın kararının aksine penaltı verilmesi gerektiğini savundu.

Bülent Yıldırım, Vlahovic’in rakibinden önce pozisyonu aldığını belirterek, “Bu pozisyon net penaltı ve artı kırmızı kart gerekir” ifadelerini kullandı.

Aleks Taşçıoğlu da Vlahovic’in herhangi bir faulünün bulunmadığını belirtirken, Bates’in kolu ve ayağıyla müdahalede bulunduğunu söyledi. Taşçıoğlu, pozisyonun penaltı ve kırmızı kart gerektirdiğini ifade etti.

Seçim Demirel ise Bates’in rakibini etkili şekilde durdurduğunu ve topla oynama niyetinin bulunmadığını savunarak kırmızı kart ve penaltı kararının daha doğru olacağını söyledi.

BÜLENT YILDIRIM: “HÜCUM FAUL YOK, EMİNİM”

Pozisyonu detaylı şekilde değerlendiren Bülent Yıldırım, Vlahovic’in önce rakibinin önüne geçtiğini ve sonrasında Bates’in müdahalesiyle yerde kaldığını belirtti.

Yıldırım, “Topa gitmeye çalışan Vlahovic, engellemeye çalışan Bates. Burada hücum faul yok, eminim. Tutma, çekme, şarj hiçbir şey yok. Vlahovic önceliği alıp faulsüz geçtikten sonra Bates’in hedefi engellemek. Vlahovic’in denge ayağına bakın. Üstüne düştü Bates, devirdi ve ezdi. Bu pozisyon net penaltı ve artı kırmızı kart gerekir” dedi.

SERDAL ADALI’DAN HAKEM TEPKİSİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da karşılaşmanın ardından hakem kararlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maç biter bitmez açıklama yapmayı tercih etmediğini belirten Adalı, Diyarbakır'daki ev sahipliği için teşekkür etmek amacıyla konuştuğunu söyledi.

Adalı, hakem kararları nedeniyle yine maç sonrasında bu konuları konuşmak zorunda kaldıklarını belirterek, “İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu... Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar! Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adalı, "Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı, uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK başkanına sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi! Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani!" dedi.

Beşiktaş cephesinde özellikle Vlahovic’in pozisyonuna ilişkin hakem kararı maçın ardından tartışma konusu olmaya devam etti.