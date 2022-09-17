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1. Lig'in İzmirli temsilcileri Göztepe ile Altınordu, 47. kez karşılaşacak

17.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. Lig'in İzmirli temsilcileri Göztepe ile Altınordu, 47. kez karşılaşacak

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yarın oynanacak Göztepe-Altınordu karşılaşmasıyla iki ekip profesyonel liglerde 47. randevusuna çıkacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Altınordu müsabakasında Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Ligde ilk 5 haftayı 5 puanla kapatan Göztepe, geçen haftaki Boluspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayırdı. Henüz yeni bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-kırmızılı ekip hafta içinde çalışmalarını yardımcı antrenörlerle sürdürdü.

İlk 5 haftalık periyotta 1 haftayı maç yapmadan geçen Altınordu ise henüz galip gelemediği 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

- 47. randevu

İki ekip, daha önce Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 3. Lig'de 46 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 16'sında Göztepe galip gelirken, 12'sinde Altınordu sahadan galibiyetle ayrıldı. Diğer 18 karşılaşma taraflar beraberlikle yetindi.

En son 2016-2017 sezonunda aynı ligde yer alan iki ekipten Göztepe, o sezon rakibin 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Altınordu futbol

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