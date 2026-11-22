ABD Başkanı Trump, Fox News'e telefonla verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SALDIRI EMRİ VEREBİLİRİM"

İranlı müzakerecileri görüşmeleri oyalamakla suçlayan Trump, anlaşmaya varılamaması halinde yeni yıldan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini söyledi. Trump, İranlı yetkililerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler öncesine kıyasla daha saldırgan bir tutum sergilediğini savunarak, müzakerecileri "profesyonel step dansçıları" olarak nitelendirdi.

"GÖRÜŞMELER ANLAMSIZ"

İranlı yetkililerin sürekli konuştuğunu ancak somut bir adım atmadığını öne süren Trump, yürütülen görüşmelerin "anlamsız" olduğunu söyledi. Trump, İran'ın ABD'nin deniz ablukasını aşmaya çalışması ihtimaline de değinerek, "Umarım denerler, donanmalarının geri kalanı gibi hepsi denizin dibini boylar." ifadesini kullandı.



"TEYEKKAZDA OLUN"

Diğer yandan ABD, İran ile Yemen'deki Husilerin bölge ülkelerine yönelik artan saldırıları nedeniyle Bahreyn'deki vatandaşlarını teyakkuzda olmaya çağırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Husilerin saldırılarında yaşanan artış ve İran'ın bölgedeki ABD'li yetkilileri ve hükümet tesislerini hedef alma çabaları nedeniyle Bahreyn'deki ABD vatandaşlarının en üst düzeyde teyakkuzda olmaları gerektiği" belirtildi.

İran'ın, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerini vurduğu ve Husilerin de Suudi Arabistan'a saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, ABD vatandaşlarından uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklara ve hava sahalarındaki kapanmalara karşı dikkatli olmaları istendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu dün, Bahreyn'deki 2 ABD üssünde konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İran'ın dün Bahreyn'e düzenlediği saldırılarda 2 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır