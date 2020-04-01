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  4. 1 Nisan şakası! Koronavirüse yakalanan Kevin Durant Afyon Belediyespor'da

1 Nisan şakası! Koronavirüse yakalanan Kevin Durant Afyon Belediyespor'da

BASKETBOL HABERLERİ  | 01.04.2020 13:17 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i kadrosuna kattığını açıkladı.

NBA'de Brooklyn Nets ile kontratı bulunan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve koronavirüse yakalanan Kevin Durant için atılan tweette "Hoş geldin Kevin Durant" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Durant'in yaşı ve oynadığı pozisyon belirtildi.

Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ING Basketbol Süper Ligi Meksa Yatırım Afyon Belediyespor kevin durant

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