Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde kiracı olarak oturduğu evde 9 aydır kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edilen Abdullah Gönen'in evin tüm duvarlarına şiirler yazdığı haberi tüm Türkiye'de duyulmuştu.

9 AY KİRA ÖDEMEYEN ‘AŞIK KİRACI’ GÜNDEME OLMUŞTU

Abdullah Gönen yaşanan olayla ilgili ilk kez konuştu. Gönen, yaşanan olayı aktararak, "Sıkıntılı başladı, iş hayatımızla ilgili sıkıntılar vardı. Kentsel dönüşümden dolayı iş yerimizi kaybettik. O depresyonla o eve geçtik, dolayısıyla 1-2 ay kiramız gecikti.

O KİRACI YAŞANANLARI ANLATTI

Ondan sonra ödeme yaptık, sonra tekrar 1-2 ay gecikme olmuştu. Ev sahibinden mühlet istedik, bize biraz zaman ver diye. Ondan sonra bir türlü düzelemedik, ödeyemedik. O sırada kız arkadaşım da hapse girmişti, aslında o da yabancı olduğu için pasaportunun süresi bitmişti. O sıkıntılı dönemde nasıl başladığını bilmiyorum. Kendiliğinde başladım, oradan devam etti. Tavana yazı yazmak çok zor, o yüzden devam edemedim. Tavanlar kalmıştı" dedi.

"UYURKEN BUNLAR OLDU, BİR UYANDIM HERKES BENİ ARIYOR"

Uyurken meşhur olduğunu anlatan Gönen, "Haberleri görünce şaşırdım, böyle bir şey olacağını rüyamda görsem inanmazdım. İlkten avukat paylaşmış, üzüldü. O da, evi mağdur etti diye paylaştı. Mağdur değil, biz oradan çıkarken boyayıp çıkacaktık.

"TOPARLAYIP, KİRAYI TOPLU BİR ŞEKİLDE VERECEĞİM"

7-8 ay kiramız gecikti, şu an yeni bir dükkan kurmayla uğraşıyorum. Toparlayıp, kirayı toplu bir şekilde vereceğim. Zaten kentsel dönüşüme girdi, üst katlar komple boşaldı. Boşalan yerlere de kiracı almıyorlar, satılık yazıyorlar. Boyayıp çıkacaktık ama kentsele gireceği için yıkılıncaya kadar oturacaktık.

"UYUYUNCAYA KADAR DUVARLARA YAZIYORDUM"

Kız arkadaşım hapisten çıkınca bu kadar şaşırmadı. Sonra o da şaşırdı. Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor. O sıralar işten geliyordum, bir iki saat zamanım oluyordu. O ara uyuyuncaya kadar yazıyordum. Ama bazen kendimi kaptırırdım ki, akşam 18.00'a kadar yazıyordum. O yazıları 2.5-3 ay içinde yazdım.

Normalde küçük kalemle yazdım, yer kalmayınca bu sefer o yazıların üstünden büyük kalemle yazmaya başladım. Evin her köşesini konusuna göre şiirler yazdım. Mesela mutfağına yemek üzerine şiirler yazdım" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır