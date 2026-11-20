Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili İngiltere'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Manchester United'ın Nijeryalı yıldızla ilgilendiği, golcü futbolcunun da Premier Lig seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.

MANCHESTER UNITED'A YEŞİL IŞIK YAKTI İDDİASI

The Sun'ın haberine göre Manchester United'ın Victor Osimhen'e yönelik ilgisi, yıldız futbolcuyu gururlandırdı. Kariyerinin ilerleyen döneminde Premier Lig'de forma giymeyi hala isteyen Nijeryalı golcünün, İngiliz ekibinden gelecek ciddi bir teklife sıcak bakabileceği iddia edildi.

Haberde, Osimhen'in çevresinin de Manchester United'ın ilgisinden haberdar olduğu ve oyuncunun bu transfer seçeneğine olumlu yaklaşabileceği belirtildi.

MAAŞ DETAYI ORTAYA ÇIKTI

İngiliz gazetesinde yer alan haberde Osimhen'in Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesinin bulunduğu hatırlatıldı. Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılı ekipten yıllık yaklaşık 13 milyon sterlin kazandığı ve Manchester United'dan da benzer bir ücret almayı kabul edebileceği öne sürüldü.

Osimhen'e yakın olduğu belirtilen bir kaynak, transfer ihtimaliyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Elbette bu ilgi onu çok gururlandırıyor ama o sadık bir insan, bu yüzden onun için elinden gelenin en iyisini yapmak United'a kalmış olacak. Victor gittiği her yerde gol atacak ve bunu kanıtladı, ancak asıl karar iki kulübe kalmış."

POCHETTINO'NUN GOLCÜ TERCİHİ OSIMHEN

Haberde Manchester United Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun takımında Harry Kane tarzında, hem gol atan hem de oyun kurabilen bir santrfor görmek istediği belirtildi.

Tottenham döneminde Harry Kane ile çalışan Arjantinli teknik adamın, hücum hattında benzer özelliklere sahip bir golcü aradığı aktarıldı. Osimhen'in de bu profil için önemli adaylardan biri olduğu ifade edildi.

TRANSFERDE SON SÖZ KULÜPLERİN

The Sun'ın haberinde, Osimhen'in Manchester United'a transfer olmaya sıcak bakabileceği ancak kararın iki kulüp arasında yapılacak görüşmelere bağlı olduğu vurgulandı. Galatasaray'ın 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcüsü için nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.