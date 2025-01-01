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  4. 1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV...

1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.01.2025 09:42
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Yeni yılın ilk gününde TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV ekranlarında hangi film, dizi ve yarışma programlarının olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam ekranlarda olacak yapımlar için güncel TV yayın akışlarını derledik. İşte tüm merak edilenler...

1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV...

1 Ocak 2025 Çarşamba günü televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Yeni yılın ilk gününde evinde vakit geçirmek isteyenler güncel TV yayın akışını araştırıyorlar. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV güncel yayın akışı bilgisi....

reyting

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yeni yılın ilk gününde bu akşam Atv'de Can Borcu 2. bölümüyle ekrana gelecek.

Kanal D'de Uzak Şehir tekrar bölümü ile yayınlanacak.

Star Tv'de RTÜK tarafından gönderilen belgesel ekrana getirilecek.

Show Tv'de Şendul Şaban izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv ekranlarında ise Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

ATV YAYIN AKIŞI:
00:30 Bir Gece Masalı

03:10 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

22:50 Belalı Tanık 2

KANAL D YAYIN AKIŞI:
01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Annem Ankara

NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:45 Şakir Paşa Ailesi

04:30 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Şakir Paşa Ailesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI:
01:00 Yılbaşı Sürprizi

03:45 Bahar

06:45 Kızılcık Şerbeti

09:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

10:15 İbo İle Güllüşah

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şendul Şaban

22:00 Çarıklı Milyoner

STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Alice Müzikali

02:15 Neşeli Hayat

03:50 Türk Müziği

04:50 Söz

07:00 Sen Ağlama İstanbul

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 RTÜK Belgesel

22:30 Çınar Ağacı

TV8 YAYIN AKIŞI:
01:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

09:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

13:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

16:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 Survivor 2025

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