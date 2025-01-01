1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV...

1 Ocak 2025 Çarşamba günü televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Yeni yılın ilk gününde evinde vakit geçirmek isteyenler güncel TV yayın akışını araştırıyorlar. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV güncel yayın akışı bilgisi....
Yeni yılın ilk gününde bu akşam Atv'de Can Borcu 2. bölümüyle ekrana gelecek.
Kanal D'de Uzak Şehir tekrar bölümü ile yayınlanacak.
Star Tv'de RTÜK tarafından gönderilen belgesel ekrana getirilecek.
Show Tv'de Şendul Şaban izleyicisinin karşısına çıkacak.
Now Tv ekranlarında ise Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
00:30 Bir Gece Masalı
03:10 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:50 Belalı Tanık 2
KANAL D YAYIN AKIŞI:
01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Annem Ankara
NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:45 Şakir Paşa Ailesi
04:30 Bay Yanlış
05:45 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Şakir Paşa Ailesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
01:00 Yılbaşı Sürprizi
03:45 Bahar
06:45 Kızılcık Şerbeti
09:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
10:15 İbo İle Güllüşah
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şendul Şaban
22:00 Çarıklı Milyoner
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Alice Müzikali
02:15 Neşeli Hayat
03:50 Türk Müziği
04:50 Söz
07:00 Sen Ağlama İstanbul
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 RTÜK Belgesel
22:30 Çınar Ağacı
TV8 YAYIN AKIŞI:
01:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
09:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
13:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
16:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 Survivor 2025
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