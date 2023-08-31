1. sınıflar ne zaman açılacak 2023? Okullar ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB takvimi

Okulların açılacağı tarih için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okulların 11 Eylül tarihinde açılacağı kesinleşti. Öğrencilerini okullara kaydettirmek isteyen veliler, anaokulu, ilkokul ve liselerin kayıt tarihlerini araştırıyorlar. İşte okullarda kayıt başlangıç, bitiş tarihleri ve detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 çalışma takvimini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN EĞİTİME BAŞLAYACAK?

11 Eylül’de başlayacak olan okullarda 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ANAOKUL KAYIT TARİHLERİ

2023-2024 ders yılında anaokuluna 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle;

57-68 Aylık çocukların kaydı öncelikle yapılacaktır.

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça 1. sınıfa kayıt hakkı olan 69, 70, 71 aylık çocukların kaydı veli dilekçesi ile anasınıfına yapılabilecektir.

45-56 aylık çocuklar için bir sabahçı, bir öğlenci olmak üzere iki şube açılacaktır.

Anaokulunda ikili eğitim yapılmaktadır.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.

Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarıyıl tatili; 22 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

