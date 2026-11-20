Çocukluğunda dedesinden dinlediği masalların izini süren Esat Halil Ergelen, mübadil ailelerin belleğinde saklı kalan üç masalı derleyerek ücretsiz e-kitap olarak yayımladı.

MÜBADİLLERİN UNUTULMAYA YÜZ TUTAN MASALLARI E-KİTAP OLDU

Lozan Mübadilleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Esat Halil Ergelen, çocukluk yıllarında dedesinden dinlediği ancak zamanla unuttuğu masalların peşine düştü. Yaptığı araştırmalar sonucunda üç masalı yeniden gün yüzüne çıkaran Ergelen, bu masalları “Kavala Masalları” adı altında bir e-kitap dizisine dönüştürdü.

Çalışmayla mübadillerin kuşaklar boyunca sözlü olarak aktardıkları kültürel mirasın korunması, unutulmaya yüz tutmuş masalların kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara ulaştırılması amaçlanıyor.

ÜÇ MASAL YENİDEN HAYAT BULDU

Kavala Masalları dizisinde şu eserler yer alıyor:

Gak Deyince Yem, Guk Deyince Su

Çumacık ve Papir

Ayşecik ile Fatmacık

Doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan mübadiller, Anadolu'ya beraberlerinde masallarını, türkülerini, geleneklerini ve anılarını da taşıdılar. Bu çalışma, mübadillerin somut olmayan kültürel mirasının korunmasına yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor.

KİTAPLARA ÜCRETSİZ ULAŞILABİLİYOR

Kavala Masalları dizisinin üç kitabı da okuyucuların ücretsiz erişimine sunuldu. Kitaplara Lozan Mübadilleri Vakfının internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

**[Kavala Masalları e-kitaplarına ücretsiz ulaşmak için tıklayınız.]

Çalışmanın, mübadil ailelerin belleğinde saklı kalan diğer masalların da derlenmesine ve kayıt altına alınmasına öncülük etmesi hedefleniyor.