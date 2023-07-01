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1 Temmuz 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

01.07.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 1 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında, Şirinler 2, Zoraki Misafir, Kılıbık, Güldür Güldür, Züğürt Ağa, Çember: Yolun Sonundaki Kız, MasterChef, gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Temmuz reyting sonuçları...

1 Temmuz 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 1 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 1 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 1 Temmuz Cumartesi günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 1 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

1 Temmuz Cumartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

24 Haziran Cumartesi günü reyting sonuçlarına göre;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 VAHSETIN CAGRISI (Y.S) ATV

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 TACSIZ PRENSES FOX

9 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

5 VAHSETIN CAGRISI (Y.S) ATV

6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

7 VAHSETIN CAGRISI (Y.S) ATV

8 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

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