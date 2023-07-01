1 Temmuz 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 1 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 1 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 1 Temmuz Cumartesi günü reyting sonuçları...
1 Temmuz Cumartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
24 Haziran Cumartesi günü reyting sonuçlarına göre;
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 VAHSETIN CAGRISI (Y.S) ATV
5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 TACSIZ PRENSES FOX
9 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D
10 KANAL D ANA HABER KANAL D
AB İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
5 VAHSETIN CAGRISI (Y.S) ATV
6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
7 VAHSETIN CAGRISI (Y.S) ATV
8 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D