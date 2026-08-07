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Doğanın Kanunu 10. bölüm fragmanı! Seyirciden yorum yağdı

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrolde olduğu Doğanın Kanunu dizisinden 10. bölüm fragmanı geldi. Fragmanda yaşananlar seyirciyi ikiye böldü. Kimi fragmanı beğendi kimi ise çok karışık buldu.

Doğanın Kanunu 10. bölüm fragmanı! Seyirciden yorum yağdı

Star Tv'nin konuşulan dizisi Doğanın Kanunu 10. bölümüyle ekrana gelecek . Merakla beklenen fragmanda ilginç olaylar dikkat çekti. Fragman seyirciyi ikiye bölerken bazı kişiler ""Çok karışmış gereksiz"" dedi. Bazı seyirciler ise fragmanı görünce "Hemen 10. bölüm gelsin" yazdı.

Doğanın Kanunu 10. bölüm fragmanı! Seyirciden yorum yağdı 1

DOĞANIN KANUNU FRAGMANI İZLE

Müge, Doğa'nın depoda kilitli kaldığını fark ederek Yaman'a haber veriyor. Doğa ise kendisini depoya kapatan kişinin Büşra olduğundan emin bir şekilde onunla yüzleşip hesap soruyor. Öte yandan Büşra, Yaman'a duygularını açarak onun da kendisini sevip sevmediğini soruyor.

Doğanın Kanunu 10. bölüm fragmanı! Seyirciden yorum yağdı 2

Tanıtımın en çarpıcı anlarından biri ise Mert'in, "Ben şimdi Doğa'ya gitsem, seni aldattığım kişinin en yakın arkadaşın Vera olduğunu söylesem..."sözleri oluyor. Bu cümle, Mert ile Vera arasında geçmişte yaşanan bir sırra işaret ederek büyük merak uyandırıyor.

Doğanın Kanunu 10. bölüm fragmanı! Seyirciden yorum yağdı 3

Finalde ise Doğa'ya söylenen, "Sen kendine bile itiraf edemediğin bu duyguları Yaman'a itiraf edebilecek misin, yoksa cesaret edemeyip âşık değilmiş gibi mi davranacaksın?" sözleri tanıtıma damga vuruyor.

Doğa'nın bu sözlerin ardından duygularıyla yüzleşip yüzleşmeyeceği ise yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğanın Kanunu dizisi
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