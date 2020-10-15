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1. Uluslararası Enerji, İnşaat ve Ziraat Mühendisliği Sempozyumu

KARABÜK HABERLERİ  | 15.10.2020 13:59 | Son Güncelleme

Dijital ortamda gerçekleştirilen sempozyumda inşaat, enerji ve ziraat mühendisliği alanında çeşitli ülkelerden yapılan 230 başvuru arasından seçilen 170 bildiri katılımcılar tarafından sunulacak

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Özbekistan'dan Taşkent Sulama ve Ziraat Mühendisliği Enstitüsü ve Polonya'dan Krakow Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Enerji, İnşaat ve Ziraat Mühendisliği Sempozyumu online olarak başladı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılması planlanan fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen sempozyumda inşaat, enerji ve ziraat mühendisliği alanında çeşitli ülkelerden yapılan 230 başvuru arasından seçilen 170 bildiri katılımcılar tarafından sunulacak.

Sempozyuma katılanlar arasında organizasyonu düzenleyen ülkelerin yanı sıra 20'den fazla ülkeden bilim insanı bulunuyor.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, sempozyumda yaptığı konuşmada, Karabük Üniversitesinin yüksek nitelikli çalışmalar yaparak Türkiye'ye ve insanlığa bir bütün olarak hizmet etmek için ilerlediğini söyledi.

Üniversitelerin eğitim kalitesi, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği dünya üniversiteleri arasında Karabük Üniversitesinin Türkiye sıralamasında 10'uncu, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5'e girmeyi başardığını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Karabük Üniversitesi dünyanın 90 farklı ülkesinden 9 bin uluslararası öğrenciye sahip. Üniversitemiz Bologna sürecinin gerekliliklerine uyumlu olacak şekilde lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Erasmus ve Mevlana değişim programları da dahil olmak üzere dünya çapında 310'dan fazla ikili anlaşmaya sahiptir."

Sempozyum sunumları iki gün online olarak devam edecek.

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