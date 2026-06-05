10+4 kuralı Galatasaray'ı yaktı! Cimbom Saibari'yi Bayern Münih’e kaptırdı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’ndan Galatasaray taraftarını yıkan transfer bombası! Cimbom’un her konuda anlaştığı PSV’li Ismael Saibari, 10+4 yabancı kuralı engeline takıldı. Yıldız futbolcu dünya devi Bayern Münih’e imza atmaya gidiyor.

GALATASARAY’DA KONTENJAN KRİZİ TRANSFERİ YAKTI: BİTEN ISMAEL SAIBARI BAYERN MÜNİH’E GİDİYOR!

Galatasaray transfer döneminde büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir peşinde olduğu ve her konuda anlaşma sağladığı PSV Eindhoven’ın Faslı yıldızı Ismael Saibari transferi, TFF'nin yabancı kuralı engeline takıldı. Gelişmeyi gazeteci Yağız Sabuncuoğlu duyurdu.

"ANLAŞMA TAMAMDI, 10+4 KURALINA TAKILDI"

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, PSV forması giyen hücum oyuncusu Ismael Saibari’nin transferini tamamen bitirme noktasına getirmişti. Ancak Süper Lig'deki 10+4 yabancı kontenjanı kuralı, aslanın elini kolunu bağladı. Kadrosundaki yabancı oyuncuları gönderemeyen ve kontenjan açamayan Galatasaray yönetimi, bitirdiği transferi resmileştiremedi.

CİMBOM'UN ELİNDEN KAÇTI, ROTASI BAYERN MÜNİH!

Sarı-kırmızılıların kontenjan engelini aşamaması üzerine araya dünya devi girdi. Yağız Sabuncuoğlu, kural engeli nedeniyle Galatasaray'a gelemeyen yıldız futbolcunun yeni adresini "Saibari transferi 10+4 kuralı sebebiyle olmadı ve oyuncu şimdi Bayern Münih'e gidiyor." diyerek açıkladı.

"GALATASARAY'IN ELİ KOLU BAĞLANMIŞ DURUMDA!"

Mevcut kadro şişkinliği ve yabancı sınırının kulübe vurduğu darbeyi özetleyen Sabuncuoğlu, "Galatasaray şu an kontenjanını hiçbir şekilde açamıyor. Eli kolu bağlanmış durumda!" Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılılar, el sıkıştığı dünya çapındaki bir yeteneği kural barajı nedeniyle Alman devine kaptırmış oldu.

SEZON PERFORMANSI DAMGA VURDU!

Galatasaray’ın yabancı kontenjanı engeline takılarak Bayern Münih’e kaptırdığı 25 yaşındaki Faslı on numara Ismael Saibari, arkasında bıraktığı etkileyici kariyer istatistikleriyle dikkat çekiyor. Bugüne kadar çıktığı 204 resmi maçta sergilediği performansla elit takımların radarına giren yıldız orta saha, rakip fileleri 52 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 42 asistlik gol pası hazırladı. Toplamda 94 gole doğrudan etki eden Faslı maestro, skorer kimliği ve yaratıcı oyun zekasıyla sarı-kırmızılıların elini kolunu bağlayan bu kaçırılmış fırsatın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.