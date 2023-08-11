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  4. 10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kod Adı: Angel, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kod Adı: Angel, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

11.08.2023 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kod Adı: Angel, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kod Adı: Angel, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 10 Ağustos Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kod Adı: Angel, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 10 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçları...

10 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Ağustos Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (3 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada TV8,5’ta yayınlanan “Adana Demirspor-CFR Cluj UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması”, 3.sırada “Kanal D Ana Haber” yer aldı.

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