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10 ayda 91 yasadışı göçmen jandarma ekiplerince yakalandı

22.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 10 aylık süre içerisinde 91 göçmenin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

10 ayda 91 yasadışı göçmen jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de 1 Ocak 2022 ile 31 Ekim 2022 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığını önlemek adına yapılan çalışmaların verileri paylaşıldı. Açıklamaya göre, belirtilen süre zarfında, 68 adet göçmen kaçakçılığı olayı meydana geldi ve 91 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden 46’sı sınır dışı edilmek üzere çeşitli şehirlerde bulanan Geri Gönderme Merkezleri’ne sevk edildi.

Ayrıca 58 göçmene ise Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 226 bin 277 TL idari para cezası uygulandı.

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