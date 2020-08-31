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10 bin lira ödüllü PUBG turnuvasında ‘Kara Fırtına’ rüzgârı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.08.2020 17:53 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG için İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından ‘PUBG Mobile DUO Turnuvası’ düzenlendi. 4 hafta boyunca 320 takımın mücadele ettiği turnuvada, Kara Fırtına takımı, 4 bin lira değerinde hediye çeki kazandı. Twitch üzerinden canlı yayınla izleyicilerle buluşan final oyunu Berk Atayman’ın anlatımı ve Onur Tatar’ın yorumlarıyla renklendi.

10 bin lira ödüllü PUBG turnuvasında ‘Kara Fırtına’ rüzgârı

Turnuvayı düzenleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Dudu Banu Çakar, “Pandemi sürecinde birçok offline turnuvanın iptal edildiğini gördük. Bunların arasında Olimpiyatlar ve Şampiyonlar ligi gibi dev organizasyonlar da var. Bunun yanı sıra 15 milyon izleyici, 300 bin Euro ödüllü 2020 Madrid Tenis turnuvası gibi çoğu spor organizasyonu sanal ortamda yapıldı. E-sporda ülkemizin öncü üniversitelerinden biri olan İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi PUBG Mobile DUO turnuvasını gerçekleştirdi. 4 hafta süren turnuvada 703 takım ve bin 406 oyuncu kayıt yaptırdı. Haftalarca süren mücadelede toplam 320 takım, 640 oyuncu ise turnuvada mücadele etti. Bu rakamlar bize gençlerin e spora olan ilgisinin ne kadar fazla olduğunu gösterdi” dedi.

"2025’E KADAR 118,6 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖRE DÖNÜŞMESİ BEKLENİYOR"

İRU Projeler ve Ar-Ge ofisi spor temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Dudu Banu Çakar üniversitenin gelecek 10 yıldaki hedeflerini şöyle özetledi:
"Bizler için PUBG Mobile DUO turnuvasında ön plana çıkan tek şey oyun değildir. Dijital oyun teknolojisinin önemi sağlıktan spora, medya yönetiminden tekrarlanabilir gelir modellerine kadar birçok finansal araç içermesidir. 2025 yılına kadar 118,6 milyar dolarlık bir sektöre dönüşmesi beklenen sağlık ve spor teknolojileri operasyonlarında, öğrencilerimizin sektörün insan kaynakları ihtiyaçlarına desteklemesi, tüketici davranışlarını analiz etmesi ve sektörün getireceği zorunlulukları fırsata çevirmesini hedeflemekteyiz. Yapmış olduğumuz Nörospor ve tüketici davranışları, VR/AR gibi giyilebilir ürün araştırmaları, robotlarla spor turnuvaları, zihin kontrol yöntemi temelli otonom yarışlar sayesinde üniversitemizden birçok genç girişimci çıkmasını hedefliyoruz."

91 PUANLA BİRİNCİLİK ELDE ETTİLER

Turnuva sürecinde birçok takımı geride bırakıp taktikleriyle ön plana çıkan ve büyük ödülün sahibi olan Kara Fırtına takımı 91 puan toplayarak birinci oldu. Turnuvanın ikincisi 86 puanla Karagözlüler takımı, üçüncüsü ise 76 puanla Eight Voice takımı oldu.

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