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Son dakika golünde saha karıştı: Çocuk taraftarlar maç devam ederken futbolculara koştu

Kırıkkale FK’nın Ayos Osmaniyespor’u 3-1 yendiği maçta, son dakika golüyle birlikte saha bir anda hareketlendi. Golün heyecanına kapılan çocuk taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünü beklemeden sahaya koştu.

Son dakika golünde saha karıştı: Çocuk taraftarlar maç devam ederken futbolculara koştu
Emre Şen

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Kırıkkale FK, Başpınar Stadı’nda konuk ettiği Ayos Osmaniyespor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son anlarında ise ilginç görüntüler yaşandı.

Ev sahibi ekibin 90+3. dakikada Christopher Jakob Aydemir ile bulduğu üçüncü golün ardından, ortaokul çağındaki bir grup çocuk taraftar tribünden sahaya indi. Maç henüz devam ederken yaşanan olayda, gol sevincini sahaya taşıyan çocuklar kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle çocuk taraftarlar sahadan çıkarılarak yeniden tribüne alındı.

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