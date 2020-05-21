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10 bin seyircili online konser

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.05.2020 16:26 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), bir ilki daha imza atarak Covid-19 pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrencilerine online Sevcan Orhan konseri düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), bir ilki daha imza atarak Covid-19 pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrencilerine online Sevcan Orhan konseri düzenledi. Konseri Gaziantep Üniversitesi sosyal medya hesabı Instagram yaklaşık 10 bin kişi izledi.
Yaklaşık iki saat süren online konserinde izleyicileri hareketli şarkılarıyla coşturup, hüzünlü eserleriyle duygusal anlar yaşatan Sevcan Orhan, “ilk kez bir üniversite tarafından düzenlenen online konsere katıldım. Öğrendiğim kadarıyla 10 binin üzerinde ölğrenci izlemiş. Bundan çok mutlu oldum. Koronaya inat her şey çok güzel olacak. Daha öncede Gaziantep Üniversitesinde konser vermiştim ve o konserin heyecanının hiç unutmayacağım. Bugün de heyecan dolu, bir konser verdik. İnşallah güzel günlerde öğrenci kardeşlerimizle hep birlikte olacağız. Üniversite rektörü dediğin böyle olmalı” dedi.
"Korona bize engel olamaz"
Konsere online bağlanan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Pandemi süreci nedeniyle kampüste uzak kalan öğrencilere coşkulu bir 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşatmak için konser düzenlediklerini belirterek, “Üniversitemiz normal eğitim sürecinde önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyordu yine yapmaya devam edecek. Korona bize engel olamaz. Sizin gibi harika sanatçılarla birlikte öğrencilerimize en güzel etkinlikleri yapıyoruz. Uzaktan eğitimle evde kalın ve sağlıklı kalın. Daha çok eğlenceli ve güzel online programlar yapacağız” şeklinde konuştu.

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