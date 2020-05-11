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10 dakikada hazır: Pratik çiğ köfte tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Severek tüketilen atıştırmalıkların başında gelen, Türkiye'nin en özel rast food yiyeceği olan çiğ köfteyi son derece pratik bir yöntemle hazırladık. Bu lezzeti doyasıya yemek için kendinize sadece 10 dakika ayırın sevgili okur. Sonrasında ziyafet var!

10 dakikada hazır: Pratik çiğ köfte tarifi

Türkiye'nin birçok ilinde yapılan, meşakkatli ve bir o kadar lezzetli yöresel yiyeceğimizdir çiğ köfte. Tadı ve popülerliği hiçbir zaman eskimeyen çiğ köfteyi ustalar gibi ellerimizle saatlerce yoğuramasak da bu pratik yöntemle hazırlayabiliriz.

Canınız çiğ köfte çekiyorsa hiç vakit kaybetmeden bu pratik tarifi deneyebiliriniz. Sadece 10 dakikada hazır, çiğ köfte hasretinize dermen olacak tarifimiz geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

Bir adet kuru soğan
2 bardak ince esmer bulgur
3 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışımı
Bir kahve fincanı isot
Bir çay bardağı sıvı yağ
3 diş sarımsak
Bir yemek kaşığı nar ekşisi
Bir yemek kaşığı kırmızı biber
Bir tatlı kaşığı karabiber
1/2 adet limon
Bir tatlı kaşığı tuz

PRATİK ÇİĞ KÖFTA NASIL YAPILIR?

Bulgurun içine az bir miktar tuz atın ve sıcak suyun içinde 5 dakika demlendirin.
Soğanı ve sarımsağı rendeleyip suyunu sıkın.
Bulgurun suyunu süzün ve tüm malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın.
Tüm malzemeler harmanlanınca çorba çektiğiniz blender'ı elinizle yukarıdan aşağı doğru bastırarak gezdire gezdire çiğköfteyi çekin.
2 dakikada bir blender'ı dinlendirin.
Kaşık yardımıyla tüm malzemeleri ara sıra alt üst ederek karıştırın.
Tüm malzemeler iyi bir şekilde harmanlandıktan sonra çiğköfteniz hazır.
Afiyet olsun.

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