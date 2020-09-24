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  4. 10 dakikada hazırlanıyor tadı damaktan gitmiyor! Tam ölçülü portakallı kek tarifi

10 dakikada hazırlanıyor tadı damaktan gitmiyor! Tam ölçülü portakallı kek tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz kış tükettiğimiz tam anlamıyla bir C vitamini deposu, tropikal meyve olan portakal hepinizin bildiği gibi bir şifa kaynağı. Bütün lezzetiyle ve o asil görünümüyle sofralarınızı süslemeye, uzun süre tarifinden söz ettirmeye ne dersiniz? İşte portakallı kek tarifi.

10 dakikada hazırlanıyor tadı damaktan gitmiyor! Tam ölçülü portakallı kek tarifi

Ölçüsü birebir tutan bu kek maksimum 10 dakikanızı alacak ancak tadıyla sizi şaşırtacak.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı çok amaçlı un
  • ½ çay kaşığı tuz
  • 4 yumurta
  • 2 çay kaşığı kabartma tozu
  • ¼ bardak şeker
  • ½ su bardağı süt
  • ½ bardak portakal suyu
  • ¼ bardak sıvı yağ
  • ¼ fincan eritilmiş tuzsuz tereyağı
  • 3 orta boy yumurta
  • 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
  • 1 çay kaşığı vanilya

PORTAKALLI KEK YAPILIŞI

  • Nefis bir portakallı kek için önce fırınınızı 180 derece ısıtın.
  • Un, kabartma tozu ve tuzu bir karıştırın.
  • Farklı bir kapta eritilmiş yağ, sıvı yağ ve şekeri iyice karışına kadar çırpın.
  • Her yumurtayı ekledikten sonra karıştırın.
  • Ardından sütü, portakal suyu ve vanilyayı ekleyin bir dakika çırpın.
  • Kuru malzemeleri ıslak karışıma ekleyin ve birkaç saniye hafif karıştırın.
  • Yağlanmış fırın tepsisine ya da borcama keki dökün.
  • 40 ila 45 dakika pişirin. Pişip pişmediğini bir bıçakla kontrol edebilirsiniz.
  • Keki biraz ılındıktan sonra kalıptan çıkarın.

Püf noktası: Kullanılan malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

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