10 dakikada hazırlanıyor tadı damaktan gitmiyor! Tam ölçülü portakallı kek tarifi

Ölçüsü birebir tutan bu kek maksimum 10 dakikanızı alacak ancak tadıyla sizi şaşırtacak.
MALZEMELER
- 1 su bardağı çok amaçlı un
- ½ çay kaşığı tuz
- 4 yumurta
- 2 çay kaşığı kabartma tozu
- ¼ bardak şeker
- ½ su bardağı süt
- ½ bardak portakal suyu
- ¼ bardak sıvı yağ
- ¼ fincan eritilmiş tuzsuz tereyağı
- 3 orta boy yumurta
- 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
- 1 çay kaşığı vanilya
PORTAKALLI KEK YAPILIŞI
- Nefis bir portakallı kek için önce fırınınızı 180 derece ısıtın.
- Un, kabartma tozu ve tuzu bir karıştırın.
- Farklı bir kapta eritilmiş yağ, sıvı yağ ve şekeri iyice karışına kadar çırpın.
- Her yumurtayı ekledikten sonra karıştırın.
- Ardından sütü, portakal suyu ve vanilyayı ekleyin bir dakika çırpın.
- Kuru malzemeleri ıslak karışıma ekleyin ve birkaç saniye hafif karıştırın.
- Yağlanmış fırın tepsisine ya da borcama keki dökün.
- 40 ila 45 dakika pişirin. Pişip pişmediğini bir bıçakla kontrol edebilirsiniz.
- Keki biraz ılındıktan sonra kalıptan çıkarın.
Püf noktası: Kullanılan malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
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