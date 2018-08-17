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10 günde 10 kilo verdiren karabuğday diyeti nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

Dikkat çeken karabuğday diyeti kısa sürede hızlı kilo vermeyi sağlayan mono diyetler arasında yer alır. Düzenli ve eksiksiz bir şekilde uygulandığında 10 günde 10 kilo vermeyi garantiler

10 günde 10 kilo verdiren karabuğday diyeti nasıl yapılır?

Karabuğday diyet programı oldukça zorlayıcıdır. Diyete başlamadan önce muhakkak doktora danışın. Onay aldığınız takdirde diyete başlayın... Karabuğday diyeti için birkaç hafta boyunca karabuğday lapası tüketmeniz gerekmektedir.

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Bu diyet düşük kalorili bir programdır. Bol miktarda B1, B6, potasyum, demir, magnezyum ve aminoasit içerir. Karabuğday diyeti uygulandığında şu etkileri gösterir;

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Cildi toparlar ve yaşlanmayı geciktirir.

Karaciğeri temizler.

Sindirim sistemini düzenler.

Yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon riskini azaltır.

Beyin için en yararlı besindir.

Karabuğday lapası nasıl hazırlanır?

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Bir su bardağı karabuğdayı 2 bardak kaynar su ile karıştırın. Islattığınız karabuğdayı bir gece boyunca bekletin.

Sabah uyandığınızda lapanız hazır olacak.

Günde 3 öğün karabuğday lapası tüketeceksiniz. Bu yüzden her öğün bir bardak yiyecekmişsiniz gibi miktarını ayarlamalısınız.

Her öğünde karabuğday yemek biraz sıkıcı ve zorlayıcı olabilir. Menüyü canlandırmak adına karabuğday lapanıza çeşitli meyveler ve kuruyemiş ekleyebilirsiniz.

Bu diyet modelinin sağlığınıza uygun olup olmadığını öğrendikten sonra programa başlayın. Üç ana öğün karabuğday lapanıza meyve püresi de dahil edebilirsiniz. Diyetinizi sadece 10 gün uygulamalısınız.

Diyette nelere dikkat etmek gerekir?

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Bu diyeti yaparken her gün 1 litre kefir tüketilmelidir ancak kefirin yemekle birlikte içilmesş önerilmez. Ara öğün olarak değerlendirilmelidir.

Günde 1 fincandan fazla kahve veya çay içilmemelidir.

Diyet boyunca şekerli ve baharatlı gıdalardan uzak durulmalıdır.
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