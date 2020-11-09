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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

ANKARA HABERLERİ  | 09.11.2020 11:28 | Son Güncelleme

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın mesaj yayımladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "82 yıldır içimizde özlemini taşıdığımız Atatürk'ün ilke ve inkılapları her zaman yolumuzu aydınlattı ve aydınlatmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Palandöken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Atatürk'ü sevgi, özlem, rahmet ve saygıyla anan Palandöken, şunları kaydetti:

"82 yıldır içimizde özlemini taşıdığımız Atatürk'ün ilke ve inkılapları her zaman yolumuzu aydınlattı ve aydınlatmaya devam edecek. Ona olan minnet borcumuzu ancak onu örnek alarak, çok çalışarak, vatana millete hayırlı birer vatandaş olarak ödeyebiliriz. Esnaf ve sanatkarlarımız olarak da bu ülkenin sosyal yapı taşı, ekonominin can damarı olmaya devam edeceğiz."

- "Var gücümüzle çalışacağız"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da yayımladığı mesajında, Atatürk'ü rahmet ve şükranla andı. Apaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler Atamızdan miras kalan Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ilelebet yaşatacak, onun düşünce ve fikirlerine geçmişte olduğu gibi her zaman sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasının yolu, Atamızın düşünce ve ilkelerinden geçmektedir. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine vasiyet niteliğindeki bu sözünü yerine getirmek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız."

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