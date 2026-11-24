Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Belediyesi'ne yönelik imar usulsüzlüğü iddiasıyla soruşturma başlattı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM' DETAYI

Söz konusu soruşturmada yer alan detaylara göre; kentsel dönüşüme gidecek binalarda ölçüm yapan firmalar tarafından metrekarelerin olduğundan fazla gösterildiğinin tespit edildiği ve maddi menfaat temin edildiği iddia edildi.

8 adet riskli yapının 400 ile 1000 m2 arasında toplam inşaat alanının fazla gösterildiği ileri sürüldü.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma" ile "Rüşvet" suçlamalarıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında belediye yetkililerin de olduğu 10 isim gözaltına alındı.

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