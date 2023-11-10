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10 Kasım MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

10.11.2023 21:36 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. Cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.10 Kasım olması sebebiyle yarışmacılara Atatürk'ün sevdiği yemeklerden malzemeler verildi. Peki, 10 Kasım MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? MasterChef ödül oyununu kim kim kazandı?

MasterChef All Star ödül oyunu bu akşam yine heyecanla beklendi. Büyük ödül için Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümüne özel Atatürk'ün sevdiği yemekler yapıldı. Yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte MasterChef ödül oyununun kazananı ve 100.000 TL büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Hasan ve Alican'ın kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım gecenin sonunda belli olacak.

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MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef'in son bölümünde şefler yarışmacılardan Atatürk'ün sevdiği yemekleri yapmalarını istedi.

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Mavi takım ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Türk mutfağına özgü yemeklerin yapıldığı gecede, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ödül oyununu kazanan isim gecenin sonunda belli olacak.

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