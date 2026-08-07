Ebru Yaşar konseri Kayseri’yi salladı! Rekor kırıldı…

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen “Sivaslılar Günü 3. Buluşması”nda sahne alan Ebru Yaşar, yaklaşık 195 bin kişiye unutulmaz bir konser verdi.

EBRU YAŞAR'A HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Konser öncesinde Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ve Başkan Vekili Yalçın Dağtekin, Ebru Yaşar’a Sivas kültürünü simgeleyen özel hediyeler takdim etti. Sanatçıya el emeği Sivas tarağı, bıçak, yöresel şal ve çanta hediye edilirken, anlamlı buluşma geceye ayrı bir değer kattı.

GÜÇLÜ PERFORMANSI BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni dolduran yüz binlerce müziksever, Ebru Yaşar’ın sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Dev kalabalığın eşlik ettiği konserde coşku gece boyunca dinmezken, sanatçının güçlü performansı büyük alkış aldı.

195 BİN KİŞİLİK KATILIMA İMZA ATTI

Kayseri’de adeta müzik şöleni yaşatan Ebru Yaşar, yaklaşık 195 bin kişilik katılımla yılın en görkemli açık hava konserlerinden birine imza attı. Gece boyunca oluşan muhteşem atmosfer sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Özellikle konser alanını tamamen dolduran kalabalığın görüntüleri kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.