Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir yeni bölüm tarihi belli mi?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ikinci sezon finalinin ardından izleyicilerine veda etti.

Sezon boyunca reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizinin yeni sezon hazırlıkları da başladı. Peki, Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli mi? İşte tüm merak edilenler...

KARAR VERİLDİ

Uzak Şehir'in 3. sezonunun akıbeti belli oldu. Fenomen dizinin 3. sezon çekimlerinin ağustos ayının sonunda başlayacağı açıklandı. Dizinin yeni bölümleri eylül ayında izleyicisinin karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR'DE KİMLER AYRILDI?

Uzak Şehir dizisinin sezon finaliyle birlikte kadrodan Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çankaya), Demir (Ferit Kaya) diziye veda etti.

UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜM ÖZETİ:

Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.

Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır.

Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.