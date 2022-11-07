10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 10 Kasım ile ilgili Resmi Gazete bilgileri!

10 Kasım okulların tatil olup olmayacağı kasım ayının ikinci haftasıyla birlikte merak edilen sorulardan biri oldu. Bundan 84 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. Atatürk'ün ölüm yıldönümünde birçok kişi Anıtkabir'e giderek atalarına minnetlerini gösterecek ve saygı duruşunda bulunacaklar. 10 Kasım resmi tatil değildi. Resmi Gazete'de konuya ilişkin yayımlanan bilgiye göre 10 Kasım'da okullarda normal ders düzeni uygulanacak.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatil değildir. 10 Kasım günü okullar ve devlet kurumları açık olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Öte yandan günümüze dek 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

RESMİ GAZETE'DE YER ALAN TATİL GÜNLERİ

Resmi Gazete'de yer alan tatil günleri şu şekilde:

"1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

Resmi bayram günleri:

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar :

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur."

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.



