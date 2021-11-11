10 Kasım reyting sonuçları! Kuruluş Osman mı Sadakatsiz mi birinci oldu?

10 Kasım akşamı Sadakatsiz, Mucize Aşk, Ada Masalı, Kuruluş Osman, MasterChef Türkiye, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Eski Köye Yeni Adet gibi yapımlar, ekrana geldi. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, bir sonraki gün sabah saatlerinden itibaren belli oluyor.

10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Sadakatsiz (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



