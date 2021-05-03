SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. 10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar çıktı

10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar çıktı

03.05.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligue 1'in 35. haftasında Monaco, sahasında Lyon'u ağırladı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında konuk ekip sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu. Sahanın ortasında iki takımın futbolcularının yumruk yumruğa birbirine girdiği kavgadan sonra Lyon'dan Mattia de Sciglio, Monaco'dan da Willem Geubbels ve Pietro Pellegri kırmızı kart gördü.

10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar çıktı

Fransa'da büyük bir heycana sahne olan şampiyonluk yarışında bu gece kritik bir maç oynandı. Monaco, sahasında 10 kişi kalan Lyon'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın sonunda çıkan olaylar ise geceye damga vurdu.

MONACO'NUN SERİSİNE SON VERDİLER

Monaco'nun gollerini 25. dakikada Volland ile 86. dakikada penaltıdan Ben Yedder atarken, Lyon'un sayılarını 57. dakikada Depay, 77. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo ve 89. dakikada, 88'de oyuna dahil olan Cherki kaydetti. Öte yandan Lyonda'da Caqueret, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Monaco'nun golcüsü Ben Yedder, Ligue 1 kariyerindeki 100. golünü Lyon ağlarına gönderdi. Bu sonucun ardından zirvede puan kaybı yaşayan Monaco 71 puanla, lider Lille'in 5 puan gerisine düştü. 4. sıradaki Lyon ise 70 puana yükseldi. Öte yandan Monaco'nun 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Marcelo Guedes ve Wissem Ben Yedder arasında başlayan gerginlik sonrası tüm Lyonlu ve Monacolu oyuncular arasında saha ortasında tartışma yaşandı. Yaşanan yumruklaşmayı antrenörler ayırdı. Lyon'dan Mattia de Sciglio, Monaco'dan Willem Geubbels ve Pietro Pellegri maç sonrası hakem Clement Turpin'den kırmızı kart gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'siBinlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'si
'Burak sahanın ve haftanın lideri''Burak sahanın ve haftanın lideri'
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Yanık'tan 1100 lira açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

Bakan Yanık'tan 1100 lira açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

''Cenaze evinde düğün olmaz''

''Cenaze evinde düğün olmaz''

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salih Uçan'a 3 yıllık teklif

Salih Uçan'a 3 yıllık teklif

Canlı yayında kırmızı kart gerçeğini açıkladı

Canlı yayında kırmızı kart gerçeğini açıkladı

Emre Belözoğlu'na olay gönderme

Emre Belözoğlu'na olay gönderme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.