10 maçta 23 gol atıldı! Halil Umut Meler geceya damga vurdu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan A, B ve C liglerinde oynanan 10 maçla devam etti. Gecede toplam 23 gol aralanırken, alınan sonuçlar ve hakem kararları futbol gündeminde geniş yer buldu.

İNGİLTERE DEPLASMANDA KAZANDI

A Ligi 3. Grup'ta oynanan mücadelede İspanya, sahasında Hırvatistan'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Lamine Yamal (2), Marc Pubill ve Nico Williams kaydederken, Hırvatistan'ın tek golü Drena Beljo'dan geldi.

A Grubu'ndaki bir diğer karşılaşmada ise İngiltere, deplasmanda Çekya'yı 2-0 mağlup etti. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Anthony Gordon ve Harry Kane attı.

HALİL UMUT MELER'DEN KRİTİK KIRMIZI KART

Çekya ile İngiltere arasında oynanan müsabakaya Türk hakem Halil Umut Meler imza attı. Karşılaşmada düdük çalan Meler, Çekya forması giyen Pavel Sulc'ün bir pozisyon sonrasında VAR incelemesine başvurarak doğrudan kırmızı kartla cezalandırmasıyla geceye damgasını vurdu.