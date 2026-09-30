Mauro Icardi'den olay yaratan Galatasaray açıklaması! "Kendi irademle ayrıldım"

Kariyerinde Inter, Paris Saint-Germain ve Galatasaray formaları giyen Mauro Icardi, yaz transfer dönemini takımsız geçirmesi hakkında değerlendirmeler yaptı. Deneyimli santrfor, kulüpsüz kalmasının kamuoyunda olumsuz yorumlanmasına karşın, bunun kendi iradesiyle alınmış bir karar olduğunu belirtti.

KARİYER TERCİHİ DEĞERLENDİRMESİ

Mevcut durumunun başarısızlık veya seçeneksizlik olarak nitelendirilmemesi gerektiğini ifade eden Arjantinli golcü, süreci planlı bir şekilde yönettiğini vurguladı. Icardi, herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmamasını bir seçim özgürlüğü olarak tanımladı.

"İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar, ben buna hayatı garantiye almak diyorum. Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz kalmakla karıştırıyorlar. Ben buna seçim özgürlüğü diyorum. Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence…"

GELECEK PLANLAMASI

Zamanını kendi hedefleri doğrultusunda yönetmeye odaklandığını belirten deneyimli oyuncu, kariyerine dair adımları geleceğini güvence altına alma hedefiyle attığını aktardı. Golcü futbolcunun ilerleyen transfer dönemlerinde nasıl bir yol izleyeceği futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.