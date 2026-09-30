Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından MHK'da geçici başkan iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakem camiasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yaşanan bu operasyonun ardından Gündoğdu ve yönetiminin görevde kalması beklenmezken, Türk futbolunun idari yapısında yeni dönemin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. TFF kaynaklarından kulislerde konuşulan bilgilere göre, geçici başkanlık görevi için en güçlü aday belirlendi.

ANTHONY TAYLOR GEÇİCİ OLARAK GÖREV ALABİLİR

Elde edilen bilgilere göre, Ferhat Gündoğdu'dan boşalacak koltuğa geçici bir atama yapılması planlanıyor. Bu kapsamda MHK Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan İngiliz hakem Anthony Taylor'ın kurulun başına getirileceği öne sürüldü.

TÜRK HAKEMLİĞİNİ YÖNETECEK

Geçiş sürecinde Türk futbol hakemliğini yönetmesi beklenen Anthony Taylor'a yardımcı olmaları amacıyla 3 kişilik özel bir danışma ve karar heyetinin kurulacağı da iddialar arasında yer alıyor. TFF yönetiminin konuya ilişkin resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.