'10 milyon Euro verdik aynısı TikTok'ta var' Galatasaray'ın yeni transferinin performansı taraftarın tepkisini çekti

Sosyal medyada elenmenin ardından paylaşımlar yapan Galatasaray taraftarı, Young Boys'un sol beki Jaouen Hadjam'ı TT yaptı. Hadjam'ın performansını öven taraftarlar 'Şöyle adamları bulamıyoruz gereksiz adamlara milyon eurolar ödüyoruz' ifadelerini kullandı.

İki maçta da başarılı bir performans ortaya koyan Young Boys'un sol beki Hadjam, hem Ziyech'e hem de Barış Alper Yılmaz'a geçit vermedi. Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert ise fiziğinin yetersiz olması gerekçesiyle eleştirildi.

Aynı şekilde Derrick Köln'ün 3.5 milyon Euro'ya transfer olduğu iklimde Hadjam'ın 1.3 milyon Euro'ya transfer olması da transfer planlamasındaki sorunları gözler önüne serdi.

'10 MİLYON EURO VERDİK TİKTOK'TA AYNISI VAR'

Jelert hem performansı hem de ileride aldığı toplarda sürekli geriye dönmesi nedeniyle Galatasaray taraftarının gözüne giremedi...

TRANSFERLER BEĞENİLMEDİ TEPKİLERİ SIRALADILAR

"ONU GÖRÜNCE SABRİ'Yİ ÖZLEDİM!"

Galatasaray'ın eski forvetlerinden Ümit Karan da takımın performansını ve transferleri beğenmedi. 'Galatasaray sahada futbol mu oynadı?' diyen Ümit Karan sözlerine şu şekilde devam etti:

'Kimin ne yaptığı belli değil, nereye koştuğu belli değil. Bu gece futboldan soğudum. Jelert diye birisini almışsın yahu bundan yıldız olabilir mi? Köln'ü görünce Sabri'yi özledim'