'10 milyon TL olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram yayını 'Mücbir Sebepler'de önceki akşam İrem Derici’nin “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” sözleri hatırlatıldı. Yayına bağlanan İrem Derici, “Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım” diyerek, hesap numarasını verdi.

"BU KADAR MI YÜK OLDUM?"

Ünlü şarkıcı, yayını izleyenlerin hesabına para göndermeye başlaması üzerine yaşadığı şaşkınlığı, “Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?” sözleriyle dile getirdi.

Daha sonra şaka yaptığını belirten İrem Derici, hesabına gelen paraları sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali ile tartışma yaşayan İrem Derici, ikili hakkında koruma kararı çıkarttı. Bu karara göre ünlü sunucular, iki ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak.