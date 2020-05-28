MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. '10 milyon TL olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı

'10 milyon TL olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' sözleri gündem olan şarkıcı İrem Derici, katıldığı canlı yayını izleyenlerin hesabına para göndermesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

'10 milyon TL olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram yayını 'Mücbir Sebepler'de önceki akşam İrem Derici’nin “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” sözleri hatırlatıldı. Yayına bağlanan İrem Derici, “Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım” diyerek, hesap numarasını verdi.

"BU KADAR MI YÜK OLDUM?"

Ünlü şarkıcı, yayını izleyenlerin hesabına para göndermeye başlaması üzerine yaşadığı şaşkınlığı, “Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?” sözleriyle dile getirdi.

5ecf66595542821758380a03

Daha sonra şaka yaptığını belirten İrem Derici, hesabına gelen paraları sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı.

İrem Derici adliyeye koştu! Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında flaş kararİrem Derici adliyeye koştu! Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında flaş karar

Geçtiğimiz günlerde 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali ile tartışma yaşayan İrem Derici, ikili hakkında koruma kararı çıkarttı. Bu karara göre ünlü sunucular, iki ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Kaplan eski kocasının kızını kaçırdığını iddia edip isyan etti! 'Benim devletim bana nasıl yardım edemez'

'Kızımı kaçırdı' dedi isyan etti! 'Benim devletim bana nasıl yardım edemez'

Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol baba oluyor

Süper Baba'nın Alim'i müjdeli haberi verdi

Kylie Jenner'dan makyaj açıklaması! Makyajsız hali akla geldi

Seksi pozunu paylaştı! Makyajsız hali hatırlatıldı

İrem Derici adliyeye koştu! Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında flaş karar

Üstsüz hallerine gönderme yapmıştı, yetmedi! Flaş karar

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş son hali ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Sinan Özen'in bebeği altıncı kez ameliyat oldu! 'Maalesef kritik...'

Minik bebeği yine ameliyat oldu! 'Maalesef kritik...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.