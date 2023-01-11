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10 yılda çöktü! Galatasaray formasıyla Kadıköy'de kupa kaldırmıştı, yeni takımı şoke etti!

11.01.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgesel Amatör Lig 10'uncu Grup'ta yer alan Çeşme Belediyespor, bir zamanlar Galatasaray forması giyen Yiğit Gökoğlan’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak Bergama Belediyespor'da forma giyen Gökoğlan, futbola amatör kümede devam edecek. İşte detaylar...

10 yılda çöktü! Galatasaray formasıyla Kadıköy'de kupa kaldırmıştı, yeni takımı şoke etti!

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'un tecrübeli kanat oyuncusu Yiğit Gökoğlan, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Çeşme Belediyespor'a transfer oldu.

AMATÖR LİG'E GİTTİ

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Manisaspor'da başladığı kariyerinde Süper Lig'de Galatasaray dahil birçok kulüpte forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, futbola amatör kategoride devam edecek.

Çeşme Belediyespor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 10'uncu Grup'ta ilk yarıyı 24 puanla dördüncü sırada tamamlamıştı.

KADIKÖY'DE KUPA KALDIRMIŞTI

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Yiğit Gökoğlan, 2011/12 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kadrosunda yer alıyordu. Gökoğlan, o döneme özel olarak düzenlenen Süper Final'de Fenerbahçe ile oynanan maçın 0-0 bitmesi sonrasında Kadıköy'de kupa kaldıran isimler arasındaydı...

ÜÇ KUPASI VAR

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Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar kariyerinde 3 kez kupa sevinci yaşadı. Gökoğlan, Galatasaray formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

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